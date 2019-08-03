Футбол
Роман Зобнин призвал болельщиков не отворачиваться от «Спартака»Спорт-Экспресс 04:40
Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин попросил болельщиков поддержать команду, а не подвергать ее критике.
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Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Лужники». Кинофестиваль является вторым старейшим фестивалем мира после Венецианского.
Обновлено в 02:31
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Теннис
Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
Обновлено 01 августа в 16:58
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Общество
Прокуратура предупредила организаторов и участников протестной акции в Москве
Прокуратура предупредила организаторов и участников протестной акции в Москве Столичная прокуратура предостерегла как организаторов, так и участников планирующегося 3 августа несанкционированного шествия по Бульварному кольцу под лозунгом «Вернем себе право на выборы» об «установленной законодательством РФ ответственности».
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка
Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей.
Обновлено в 03:57
Наука
Ученые раскрыли опасность похмелья
Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Путин подписал закон о возобновлении «дачной амнистии»
Согласно документу, до марта 2021 года устанавливается упрощенный порядок строительства и регистрации прав собственности на жилые и садовые дома на дачных участках, документы по которым были предоставлены до 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 13:59
Спорт
Загитова показала новую короткую программу
Обновлено в 05:16
Здоровье
Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
«Яблоко» принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов
Партия "Яблоко" принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Барселона» подтвердила стоимость трансфера Малкома
«Барселона» официально озвучила сумму трансфера бразильского полузащитника Малкома в «Зенит».
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Общество
Посольство США призвало американцев не ходить в центр Москвы 3 августа
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам в субботу, 3 августа, избегать районов российской столицы, где может состояться не согласованная властями акция протеста.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Игры
Riot Games работает над новой игрой в жанре файтинг
Основатель EVO и сотрудник Riot Games Том Кэннон подтвердил, что компания Riot работает над новой игрой в жанре файтинг.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59