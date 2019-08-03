Футбол

Роман Зобнин призвал болельщиков не отворачиваться от «Спартака»Спорт-Экспресс 04:40

Спартак — Динамо
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
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Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин попросил болельщиков поддержать команду, а не подвергать ее критике.
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Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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