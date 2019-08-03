Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин попросил болельщиков поддержать команду, а не подвергать ее критике.

Роман Зобнин призвал болельщиков не отворачиваться от «Спартака»

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