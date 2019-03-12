Футбол
Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом»Еженедельник Футбол 08:53
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Во вчерашнем матче против «Зенита» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму. Сегодня у игрока был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти. Пресс-служба «красно-белых» сообщила о травме, полученной полузащитником сборной России Романом Зобниным.
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У Зобнина перелом сустава кисти. Сейчас будем делать лангетку и смотреть, как будет дальше.
— Станислав Черчесов, футболистРИА Новости 06:47
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