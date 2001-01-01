Футболисты "Спартака" сыграют в субботу, 3 августа, матч 4 тура чемпионата России в Премьер-Лиге против "Динамо". Перед столичным дерби своими ожиданиями от матча поделился один из лидеров "красно-белых" - полузащитник Роман Зобнин.

Роман Зобнин: Матч с «Динамо» - ключевой для «Спартака», это дерби

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