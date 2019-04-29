Футбол
Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»РИА Новости вчера в 06:29
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в столичном футбольном клубе. Широков занимал данную должность с июня 2018 года. По сообщению источника, инициатором данного решения стал сам Широков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главные новости дня. Широков ушeл из «Динамо», экс-врач «Спартака» стал советником Федуна
Бомбардир.рувчера в 15:56
Широков ушел с поста замгендиректора «Динамо». У него были разногласия с Хохловым
Sports.ruвчера в 06:31
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар на распределительном центре «Магнит»
Пожарные потушили возгорание Регионального распределительного центра ГК «Магнит» в с. Нечаевка Новоусманского района примерно в 8 утра воскресенья, 28 апреля.
Обновлено 28 апреля в 04:25
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В США два миллиона долларов остались без хозяина
В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Ученые назвали причины появления ранней седины
Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Приморье сгорел цех по розливу воды
Цех по розливу воды выгорел на площади в 1000 квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Музыка
Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
Samsung выпустила вертикальный телевизор
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт
Возобновились перевозки в Крым по единому билету
Обновлено вчера в 21:06
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Учеными-физиками зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 03:20
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено вчера в 05:11
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше
Обновлено вчера в 14:52
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье
Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05