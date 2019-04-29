Футбол
Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»REGNUM 07:23
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения.
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Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Здоровье
Проект «За здоровье» сделает доступнее медпомощь в сёлах Ставрополья
Ход реализации краевого проекта рассмотрели на планёрке в региональном правительстве, которую провёл губернатор Владимир Владимиров.
Обновлено в 08:34
Политика
В Москве сократили время голосования на выборах депутатов
Увеличение связано с повышением общего уровня цен на товары и услуги, связанных с изготовлением подписных листов, сбором подписей избирателей, проведением предвыборной агитации.
Обновлено в 07:23
Экономика
«Россети» удвоили квартальную прибыль
Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 09:09
Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы
На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Власти Москвы призвали готовить здоровые шашлыки в сезон пикников
Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объявила о старте сезона пикников и поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 08:10
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Наука
Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами
Обновлено в 06:42
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах
Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Общество
В Нижнем Тагиле сироту из детдома поселили в квартиру без окон и пола
Прокуратура Свердловской области расследует решение чиновников поселить воспитанницу детского дома в квартиру без пола и окон.
Обновлено в 06:21
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Авто
Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках
Концерн Jaguar Land Rover тестирует технологию платного сбора информации о поездках владельцев автомобилей британских марок, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:03