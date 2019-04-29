Футбол

Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»REGNUM 07:23

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения.
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Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Чемпионат06:45

Источник: Роман Широков покинет «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32

Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»

РИА Новости06:29

Орещук: «Наверное, Широков не хотел работать с новым руководством „Динамо“ и сыграл на опережение»

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Хохлов: «Не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым»

Бомбардир.ру08:22

Широков ушел с поста замгендиректора «Динамо». У него были разногласия с Хохловым

Sports.ru06:31
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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
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Проект «За здоровье» сделает доступнее медпомощь в сёлах Ставрополья

Ход реализации краевого проекта рассмотрели на планёрке в региональном правительстве, которую провёл губернатор Владимир Владимиров.
Обновлено в 08:34
Политика

В Москве сократили время голосования на выборах депутатов

Увеличение связано с повышением общего уровня цен на товары и услуги, связанных с изготовлением подписных листов, сбором подписей избирателей, проведением предвыборной агитации.
Обновлено в 07:23
Экономика

«Россети» удвоили квартальную прибыль

Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 09:09
Хоккей

«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы

На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Власти Москвы призвали готовить здоровые шашлыки в сезон пикников

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объявила о старте сезона пикников и поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 08:10
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
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Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами

Обновлено в 06:42
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика

МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Наука

В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Общество

В Нижнем Тагиле сироту из детдома поселили в квартиру без окон и пола

Прокуратура Свердловской области расследует решение чиновников поселить воспитанницу детского дома в квартиру без пола и окон.
Обновлено в 06:21
Кино

В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок

Обновлено в 08:58
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Общество

Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Авто

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Концерн Jaguar Land Rover тестирует технологию платного сбора информации о поездках владельцев автомобилей британских марок, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:03
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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