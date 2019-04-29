Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»Вести.Ru 07:20
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо". 37-летний специалист ушел из столичного клуба по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
Путин рассчитывает договориться с Зеленским по вопросу гражданства
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Екатеринбургу снова угрожает корь. Новый случай привезли из Киргизии
На Среднем Урале снова зафиксирован случай кори. Заболевший ребенок приехал из Киргизии.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Общество
До 18 градусов тепла ожидается в Москве 9 мая
Температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:01
Авто
Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей
Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено вчера в 13:58
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Авто
В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил
Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar.
Обновлено в 06:43
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Авто
Начало продаж автомобилей Aurus откладывается
Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Космос
Астрономы не нашли светового «эхо» от слияния черной дыры и пульсара
Пока ни одна обсерватория не смогла обнаружить вспышку, порожденную столкновением черной дыры и нейтронной звезды в созвездии Лиры, следы которого гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO нашли в пятницу.
Обновлено в 05:55
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39