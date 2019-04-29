Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»Вести.Ru 07:20

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо". 37-летний специалист ушел из столичного клуба по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения.
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Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Чемпионат06:45

Источник: Роман Широков покинет «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32

Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»

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Бомбардир.ру06:29
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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
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Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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