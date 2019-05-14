Роман Широков: «Дзюбе стоит переехать в Англию»Матч ТВ 01:26

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что форварду петербургского клуба Артему Дзюбе стоит попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Культура Стала известна программа Международного Славянского фестиваля «Театр+» Сегодня в Брянске стартует Международный Славянский фестиваль "Театр+" (XXIV фестиваль "Славянские театральные встречи").

Происшествия Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.

Происшествия Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.

Экономика Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I квартале выросла в 2,5 раза Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,5 раза и составила 34,78 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Происшествия Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Суд вынес приговор экс-главе тюменской налоговой Экс-руководителю УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой вынесен приговор.

Политика Штаб Зеленского: Главы МИД и МВД покинут свои посты Как сообщало EADaily, ранее она заявила, что сама готова занять этот пост, если таково будет желание нового президента.

Происшествия Мужчина провалился в яму с горячей водой на севере Петербурга Мужчина провалился в яму с горячей водой в Приморском районе Санкт-Петербурга, грунт в зоне обвала размыло в результате дефекта на трубопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Футбол Рейнгольд: Глушакову теперь не место в «Спартаке» Легендарный игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд дал комментарий по поводу слухов о хавбеке команды Денисе Глушакове, передает Sport24.

Религия В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.

Политика Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

Экономика Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».

Общество Названы главные признаки рака кожи Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи.

Происшествия Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Финансы Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.

Армия и оружие Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Политика Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.

Армия и оружие Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в 2020 году В 2020 году подводная лодка «Хабаровск» будет спущена на воду, сообщает 14 мая ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Путешествия Федор Конюхов во время плавания на веслах установил мировые рекорды Несколько мировых рекордов установил во время своего плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана знаменитый российский путешественник Федор Конюхов.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.