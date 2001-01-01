Футбол
Роман Широков: «Дзюбе стоит переехать в Англию»Матч ТВ 01:26
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что форварду петербургского клуба Артему Дзюбе стоит попробовать свои силы в чемпионате Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено 12 мая в 22:28
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Экономика
Китай обвалил индексы фондовых бирж США
Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), премьера которого назначена на 17 октября.
Обновлено в 02:55
Религия
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.
Обновлено в 02:52
Спорт
Чемпионка России по фигурному катанию сравнила соревнования с шоу
Напомним, в минувшем сезоне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России и серебро юниорского ЧМ.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Экономика
«Слон» в посудной лавке
На фондовых рынках усилились беспокойства насчет того, что очередная серия взаимных пошлин США-Китай может заметно ухудшить состояние мировой экономики, что неблагоприятно для развивающихся рынков.
Обновлено в 02:05
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты
Lenovo показала прототип ноутбука со складным экраном
Пока в Intel думают, как можно использовать гибкие экраны в ноутбуках, Lenovo продемонстрировала прототип такого устройства под названием ThinkPad X1.
Обновлено в 01:30
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Эмигранты сравнили жизнь в Финляндии и России
Жители Финляндии, имеющие русские корни, рассказали о том, что есть общего у Финляндии и России и в чем разница двух культур, пишет Ilta-Sanomat.
Обновлено вчера в 23:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:32
Авто
Компания Toyota подала заявку на подписание СПИК
Обновлено в 02:10
Происшествия
Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора
Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41