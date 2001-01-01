Футбол
Роман Широков: «Дзюбе стоит переехать в Англию»Матч ТВ 01:26
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что форварду петербургского клуба Артему Дзюбе стоит попробовать свои силы в чемпионате Англии.
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Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Нижегородское правительство готовит программу капремонта больниц
Разработка региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений завершается в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Иркутске из-за пожара в техникуме эвакуировали более 200 человек
В подвальном помещении машиностроительного техникума в Иркутске произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
В Чите завели дело на «заминировавшего» троллейбус кондуктора
В Чите возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, которого обвинили в изготовлении муляжа взрывного устройства.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено вчера в 06:37
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
В безопасности WhatsApp нашли новую крупную уязвимость
Хакеры обнаружили серьезную уязвимость в системе безопасности в популярном мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Авто
«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Вылетевший в Самару Sukhoi Superjet-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:17
Общество
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Футбол
Александр Анюков сказал, кому посвятил чемпионство «Зенита»
Обновлено вчера в 19:59
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Общество
CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Экономика
Россия в I квартале нарастила экспорт легковых авто на 43%
Россия за первые 3 месяца нынешнего года увеличила экспорт легковых автомобилей на 43,3% в годовом сопоставлении до 22,7 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра
Экс-президент США 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра, операция прошла успешно, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Минюст США рассматривает запрос России о возвращении россиянина Константина Ярошенко на родину, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10