Футбол

Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%Татар-информ вчера в 13:50

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о степени подготовки команды к новому сезону после недели в клубе.
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Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%

Татар-информвчера в 13:50

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

Чемпионатвчера в 15:11

Шаронов — об игре с «Нефтехимиком»: «Рубин» работает неделю, команда не укомплектована на 30%»

Sport24.ruвчера в 13:10

Роман Шаронов: «„Рубин“ укомплектован лишь на 30 процентов»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:37

Роман Шаронов: «Сейчас „Рубин“ укомплектован только на 30 процентов»

Матч ТВвчера в 14:52

Шаронов заявил, что состав «Рубина» укомплектован на 30 процентов

Спорт-Экспрессвчера в 14:26

Шаронов: Команда укомплектована на 30 процентов

Kazanfirst.ruвчера в 13:09
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Политика

Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Обновлено в 02:27
Авто

Названы марки самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 05:19
Энергетика

Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Huawei в Nova 5 намекает на новый процессор Kirin 810

Скорее всего в Huawei намекают на процессор Kirin 810, состоящий из шести ядер ARM Cortex-A55 и двух Cortex-A76.
Обновлено 19 июня в 15:49
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Кино

Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.
Обновлено вчера в 05:41
Энергетика

«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле

Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Здоровье

Мифы и факты о депрессии перечислили эксперты

Обновлено в 02:56
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз

Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Футбол

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом

Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».
Обновлено в 03:49
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе «Профи»

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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