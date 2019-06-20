Футбол
Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%Татар-информ вчера в 13:50
Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о степени подготовки команды к новому сезону после недели в клубе.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Обновлено в 02:27
Авто
Названы марки самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 05:19
Энергетика
Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти
Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»
«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Huawei в Nova 5 намекает на новый процессор Kirin 810
Скорее всего в Huawei намекают на процессор Kirin 810, состоящий из шести ядер ARM Cortex-A55 и двух Cortex-A76.
Обновлено 19 июня в 15:49
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Кино
Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.
Обновлено вчера в 05:41
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Мифы и факты о депрессии перечислили эксперты
Обновлено в 02:56
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу
Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз
Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».
Обновлено в 03:49
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе «Профи»
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05