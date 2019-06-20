Футбол

Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%Татар-информ вчера в 13:50

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о степени подготовки команды к новому сезону после недели в клубе.
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Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%

Татар-информвчера в 13:50

Шаронов заявил, что состав «Рубина» укомплектован на 30 процентов

Спорт-Экспрессвчера в 14:26

Шаронов — об игре с «Нефтехимиком»: «Рубин» работает неделю, команда не укомплектована на 30%»

Sport24.ruвчера в 13:10

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

Чемпионатвчера в 15:11

Роман Шаронов: «Сейчас „Рубин“ укомплектован только на 30 процентов»

Матч ТВвчера в 14:52

Роман Шаронов: «„Рубин“ укомплектован лишь на 30 процентов»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:37

Шаронов: Команда укомплектована на 30 процентов

Kazanfirst.ruвчера в 13:09
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Происшествия

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Экономика

Заводы Ford в России продадут на торгах

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном

Американским авиакомпаниям запрещено летать в воздушном пространстве Ирана после случая со сбитым беспилотником.
Обновлено в 01:14
Театры

Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра

Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
Обновлено в 06:37
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren

Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока

Обновлено в 02:24
Футбол

«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
Политика

Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия

В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Путешествия

Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Здоровье

Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин

Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Песков: граждан РФ следует предупредить о возможной опасности в Грузии

"Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.
Обновлено в 08:37
Авто

Суперкар Drako GTE получит 1200-сильный электрический двигатель

Модель получит электрический 1200-сильный двигатель и подвеску, обеспечивающую хорошую управляемость автомобиля даже во время поворотов на большой скорости.
Обновлено в 03:03
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Происшествия

На пляже в Петербурге произошла массовая драка

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

В Госдуме выступили против идеи лишать водительских прав без суда

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считают нецелесообразным предложение министерства внутренних дел наделить инспекторов ДПС правом лишать водительских прав без решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика

Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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