Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в РоссииТАСС вчера в 17:19
Победа юниорской сборной России среди игроков не старше 18 лет в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.
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Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года
Советский спортвчера в 13:52
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