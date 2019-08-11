Победа юниорской сборной России среди игроков не старше 18 лет в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России

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