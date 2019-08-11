Хоккей

Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в РоссииТАСС вчера в 17:19

Победа юниорской сборной России среди игроков не старше 18 лет в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Сборная России выиграла юниорский топ-турнир. Прошлая победа была в 1995 году

Sports.ru06:03

Юниорская сборная России — лучшая в мире. Парни выиграли Кубок Глинки / Гретцки

Матч ТВ02:10

Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года

Советский спортвчера в 13:52

Лидер юниорской сборной России бежит из страны. Канада — спасение карьеры Пономарева

Sport24.ru06:00

Золотая молодежь. Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки

ТАССвчера в 21:09

Курносов: Цулыгин следит за выступлением каждого проспекта в сборных страны

Чемпионат05:57

Юниор Пашин - о золоте на Кубке Глинки - Гретцки: «Ничего серьезного не сделали»

Спорт-Экспресс07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек

Обновлено в 07:04
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей

В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
Обновлено в 02:40
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Интернет

Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи

Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.
Обновлено 09 августа в 09:41
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Глава Минприроды назвал способы защиты леса от пожаров

Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Обновлено 09 августа в 09:32
Политика

Ницой сказала, что уничтожит Украину

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Хоккей

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам

Обновлено в 05:43
Происшествия

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено в 02:41
Происшествия

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

Обновлено в 08:06
Футбол

Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:57
Происшествия

С начала года в России произошло больше 200 ДТП с участием каршеринга

Обновлено в 03:08
Происшествия

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

Обновлено в 05:33
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Хоккей

«Металлург» победил сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над сборной Кубка губернатора Челябинской области.
Обновлено в 06:50
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем

«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 07:56
Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Единоборства

Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул

Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш.
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978-1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги. Был в числе 5 спортсменов, зажёгших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея на льду.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное