Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/ГретцкиРИА Новости вчера в 13:41
Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года
Советский спортвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Полицию предупредили о возможных провокациях на митинге в Москве
Обновлено вчера в 07:37
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:27
Футбол
Де Хеа пока не продлил контракт с «МЮ», его может переманить «Реал»
По информации источника, в случае, если де Хеа не продлит контракт с командой, он может подписать соглашение с мадридским «Реалом», который в настоящий момент следит за ситуацией вокруг испанского вратаря.
Обновлено в 00:23
Общество
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено 09 августа в 23:04
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения местной прессы.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, который прошел в уругвайском Монтевидео.
Обновлено в 00:03
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 00:29
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановили поклонники
Поклонники Ольги Буровой нарисовали большие растяжки и поджидали певицу на трассе, ведущей в Адлер.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса
Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено вчера в 13:41
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело
В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Колёсные диски из карбона и алюминия поступили в продажу
Американская компания Forgeline совместно с Dymag разработала линейку колёсных дисков, ободы которых сделаны из углеродного волокна, а центральные части --- из алюминия.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали
Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35