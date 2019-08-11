Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.

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Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Армия и оружие Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Футбол Де Хеа пока не продлил контракт с «МЮ», его может переманить «Реал» По информации источника, в случае, если де Хеа не продлит контракт с командой, он может подписать соглашение с мадридским «Реалом», который в настоящий момент следит за ситуацией вокруг испанского вратаря.

Общество В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.

Происшествия В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения местной прессы.

Футбол Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, который прошел в уругвайском Монтевидео.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову в Анапе остановили поклонники Поклонники Ольги Буровой нарисовали большие растяжки и поджидали певицу на трассе, ведущей в Адлер.

Футбол «Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль «Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.

Армия и оружие ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям.

Здоровье 6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Технологии Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Происшествия После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.

Авто Колёсные диски из карбона и алюминия поступили в продажу Американская компания Forgeline совместно с Dymag разработала линейку колёсных дисков, ободы которых сделаны из углеродного волокна, а центральные части --- из алюминия.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.