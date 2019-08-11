Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/ГретцкиРИА Новости вчера в 13:41

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
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Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978-1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги. Был в числе 5 спортсменов, зажёгших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея на льду.
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