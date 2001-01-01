Футбол
Роман Павлюченко: «Все знают, что Черчесов горячий тренер»Спорт-Экспресс 04:54
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Напомним, что форвард в прошлом играл в "Спартаке" под руководством российского специалиста.
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