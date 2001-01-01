Футбол
Роман Орещук: «В „Динамо“ появятся еще два-три новичка»ProstoProSport 17:36
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые подпишут еще два-три новичка до закрытия трансферного окна, причем среди них обязательно будет нападающий. Идет большая работа, пригласили в клуб много футболистов.
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