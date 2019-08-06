Футболист сборной России Роман Нойштедтер на правах свободного агента подписал контракт с московским "Динамо". Соглашение между 31-летним игроком сборной России и "Динамо" рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". В новой команде футболист взял 15-й номер.

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Политика Путин поприветствовал участников молодежного форума «Машук-2019» Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019».

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