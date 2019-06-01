Футбол

Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионовSportbox.RU 06:46

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, кого он будет поддерживать в финале Лиги чемпионов, где встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роман Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“»

Спорт-Экспресс06:55

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Sportbox.RU06:52

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Матч ТВ06:52

Дмитрий Сычев: Буду болеть за «Ливерпуль», он мне давно нравится

Советский спорт05:22

Шунин: в финале ЛЧ болеть ни за кого не буду — жду красивой, хорошей игры

Чемпионат07:09

Шунин уверен, что финал Лиги чемпионов будет нескучным

Sport24.ru07:04

Лунёв считает, что финал Лиги Чемпионов завершится разгромом

Sport.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Происшествия

При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний

Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Зеленский в День защиты детей впервые показал фото сына

В День защиты детей, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский впервые показал фото своего младшего ребенка – сына Кирилла.
Обновлено в 05:31
Экономика

Конкурс на строительство дороги Москва - Казань может начаться в 2019-2020 году

Обновлено в 07:32
Политика

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери

Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено в 07:50
Наука

Названа новая причина вымирания неандертальцев

Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Минюст США проведет антимонопольное расследование в отношении Google

Корпорацию Alphabet, в состав которой входит компания Google, подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»

Премия "Синяя птица" учреждена общественной организацией "Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" в 2010 году и является общественным признанием заслуг в области оказания помощи людям с редкими заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского сообщества о редких заболеваниях.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Эксперты посчитали, сколько нужно отдыхать

В ходе исследования эксперты выяснили положительное влияние каникул на психологическое состояние и изменения поведения генов, в конкретном случае ген иммунной системы.
Обновлено в 06:08
Кино

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Теннис

Циципас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

В третьем круге Циципас провел матч с сербом Филипом Крайиновичем, который растянулся на два дня.
Обновлено в 07:57
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное