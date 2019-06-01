Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионовSportbox.RU 06:46

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, кого он будет поддерживать в финале Лиги чемпионов, где встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Антон Миранчук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

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