Футбол

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»Матч ТВ 06:52

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
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Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвал

Советский спорт10:17

Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

РИА Новости07:50

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Матч ТВ06:52

Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“, я работал с Клоппом»

Sport24.ru06:58

Роман Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“»

Спорт-Экспресс06:55

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Sportbox.RU06:52

Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали

Чемпионат06:59
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено в 09:35
Авто

Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в России

Американский гигант Cadillac с сегодняшнего дня объявил о приеме заказов на спецверсию популярного в России внедорожника Escalade, в названии которого появилась приставка Sport Edition.
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

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Общество

Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей

Новые меры поддержки многодетных семей будут реализованы в Татарстане с 1 января 2020 года.
Обновлено в 11:07
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу

Поклонники единогласно решили, что Жасмин помолодела на 20 лет, сменив прическу.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено вчера в 08:07
Футбол

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат

Обновлено в 10:26
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Обновлено в 06:31
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом

Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 03:56
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Кино

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Обновлено в 10:43
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
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Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями

Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Судане полиция открыла огонь по протестующим

В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Анна Седокова провела День защиты детей в онкоцентре

Популярная певица Анна Седокова выложила в Сети несколько снимков, сделанных в онкоцентре имени Н.Н. Блохина.
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Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете

Обновлено 30 мая в 11:54
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

В Сети появился архивный снимок семидесятых годов Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной

Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет.
Обновлено в 07:02
Авто

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
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