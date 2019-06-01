Футбол
Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»Матч ТВ 06:52
Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в России
Американский гигант Cadillac с сегодняшнего дня объявил о приеме заказов на спецверсию популярного в России внедорожника Escalade, в названии которого появилась приставка Sport Edition.
Обновлено в 04:51
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Общество
Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей
Новые меры поддержки многодетных семей будут реализованы в Татарстане с 1 января 2020 года.
Обновлено в 11:07
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу
Поклонники единогласно решили, что Жасмин помолодела на 20 лет, сменив прическу.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат
Обновлено в 10:26
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом
Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 03:56
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Кино
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре
Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Авто
Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Судане полиция открыла огонь по протестующим
В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова провела День защиты детей в онкоцентре
Популярная певица Анна Седокова выложила в Сети несколько снимков, сделанных в онкоцентре имени Н.Н. Блохина.
Обновлено в 09:59
Наука
Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете
Обновлено 30 мая в 11:54
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок семидесятых годов Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной
Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет.
Обновлено в 07:02
Авто
В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13