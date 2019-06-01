Футбол
Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»Sportbox.RU вчера в 06:52
Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
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Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвал
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Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“, я работал с Клоппом»
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