Футбол

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»Sportbox.RU вчера в 06:52

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
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Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвал

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Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Матч ТВвчера в 06:52

Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали

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Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“, я работал с Клоппом»

Sport24.ruвчера в 06:58

Роман Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“»

Спорт-Экспрессвчера в 06:55

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Sportbox.RUвчера в 06:52

Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 07:50
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
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В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
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Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
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Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

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Министр культуры Владимир Мединский призвал со снисхождением относиться к неточностям и преувеличениям в историческом кино.
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