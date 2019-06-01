Футбол

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»Sportbox.RU 06:52

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
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Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвал

Советский спорт10:17

Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

РИА Новости07:50

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Матч ТВ06:52

Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“, я работал с Клоппом»

Sport24.ru06:58

Роман Нойштедтер: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за „Ливерпуль“»

Спорт-Экспресс06:55

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Sportbox.RU06:52

Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали

Чемпионат06:59
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Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Обновлено в 14:49
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено в 17:37
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция

Обновлено в 15:44
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Задержана оставившая детей в хостеле в Подмосковье женщина

Полицейские задержали женщину, бросившую двоих детей в хостеле в Котельниках.
Обновлено в 12:38
Космос

Новая планета Солнечной системы получила имя

Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 12:34
Теннис

Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Здоровье

Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых

Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено в 15:33
Политика

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
Обновлено в 11:37
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено 30 мая в 21:00
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Экономика

ЦБ заподозрил вывод активов из лишенного лицензии страховщика НАСКО

"Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества", - сообщил ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
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