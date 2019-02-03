Единоборства
Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мираГазета.Ru 03:41
В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
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Всегда был в форме, потом стало меньше боев, происходили периодические нарушения режима, что скрывать. Форма начала теряться. Теперь все переосмыслено, будет все иначе.
— Сергей Ковалев, российский боксёрГазета.Ru 03:41
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Никто такого не ждал. Ковалев вернул титул и провел лучший бой за последние годы
Советский спорт03:04
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