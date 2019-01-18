Футбол

Роман Еременко стал игроком «Ростова»Soccer.ru вчера в 22:12

Экс-полузащитник "Рубина", ЦСКА и "Спартака" Роман Еременко продолжит свою карьеру в "Ростове". Как сообщает пресс-служба донского клуба, бывший игрок сборной Финляндии заключил с "Ростовом" контракт на 2.5 года.
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Еременко в «Ростове». Условия контракта

Спорт-Экспресс06:10

Экс-игрок «Спартака» Еременко перешел в «Ростов»

Газета.Ru06:21

Яблоко от яблони. Знаменитые советско-российские спортивные династии

Аргументы и Фактывчера в 06:51

Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом»

Матч ТВвчера в 22:20

«Ростов» объявил о трансфере Еременко (фото)

Советский спортвчера в 22:10

«Ростов» подписал Романа Еременко на 2,5 года

Sports.ruвчера в 22:38

Роман Еременко оказался в «Ростове», а не «Спартаке», ЦСКА и «Краснодаре»

Чемпионат07:00
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Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Обновлено в 06:52
Происшествия

Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34

Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Политика

Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Су-34 сел с отказавшим двигателем

Обновлено в 03:10
Космос

Разработчик сообщил об опасном дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

При тяге ниже 38 процентов в РД-191 возникают колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», отмечается в документе.
Обновлено в 01:53
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве

В Москве женщина, чья личность устанавливается, погибла после падения глыбы снега с крыши дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного ЮВАО.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве

Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму

Последняя работа уличного художника Бэнкси, граффити Season's Greetings, которое появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот 19 декабря прошлого года, накануне продано за шестизначную сумму.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Адвокат Хаски подал жалобу на его арест в ЕСПЧ

Обновлено в 06:45
Общество

Вслед за Чечней: в Смоленске предложили списать долги населения за газ

Обращение в адрес прокурора Смоленской области с предложением последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ направили депутаты Смоленской областной думы.
Обновлено в 06:33
Авто

Официально представлен обновленный Ford Mondeo

В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова.
Обновлено в 07:38
Авто

Сборка Mercedes-Benz на Горьковском автозаводе приостановлена

Приостановка сборки модели легкого коммерческого автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, возможно, связана с отсутствием комплектующих.
Обновлено в 02:48
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Обновлено вчера в 08:56
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
Обновлено в 06:51
Экономика

Tesla сократит 7% штата по всему миру

Американский производитель электромобилей Tesla сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге.
Обновлено в 05:26
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:41
Технологии

Rambler перезапустит «Живой журнал»

Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число жертв взрыва в школе в Боготе достигло 11

Число жертв взрыва автомобиля на территории кадетской школы в Боготе увеличилось до 11.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании (АНХК), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Минстрой постановил устанавливать специальные окна в домах с газом

Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении с газовым оборудованием следует устанавливать специальные окна.
Обновлено в 06:44
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Взрыв боеприпаса времен ВОВ привел к пожару в петербургской типографии

Обновлено в 05:51
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

СК назвал взрыв бытового газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:48
Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Транспорт

Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста

Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Финляндии. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России.
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