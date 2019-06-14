Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»ТАСС 06:46
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.
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Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
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Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
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В Евросоюзе отчитались об успешном сдерживании России
Брюссель считает успешным двойственный подход к России, который позволил сдерживать «напористое» поведение Москвы и при этом сотрудничать с ней по внешнеполитическим вопросам, говорится в докладе дипслужбы ЕС.
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Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
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В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России
Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
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Основатель парфюмерного бренда Сергей Губанов рассказал в прессе о том, как лучше пользоваться духами летом.
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Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
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Напомним, что в марте текущего года на автосалоне во Франкфурте автопроизводитель показал концепт-кар электрического ситикара Honda e. Автомобиль получил систему камер вместо наружних зеркал, которая, по заявлению Honda, снижает аэродинамическое сопротивление примерно на 90%.
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Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент
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Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
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Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве
Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
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