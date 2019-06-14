Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом".
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Трабукки: «Еременко отказался от двух более выгодных предложений ради „Ростова“»

Sport24.ru11:49

Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»

Советский спорт07:26

Роман Еременко: «Счастлив, что остаюсь в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:44

«Ростов» продлил контракт с Ерёменко

Sport.ru07:00

Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Чемпионат06:45

Роман Еременко: У нас потрясающие болельщики

ФК Ростов06:36

Полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко продлил контракт с клубом

161.ru07:50
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Происшествия

В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами

Обновлено в 10:20
Происшествия

ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»

Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Общество

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Здоровье

В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана

Обновлено в 10:23
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Кино

Джон Сноу извинился за восьмой сезон «Игры престолов»

На видео Джон Сноу извиняется за восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах

Обновлено в 11:46
Политика

США разрешили политический кризис в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Культура

Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»

Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
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Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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