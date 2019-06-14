Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»ТАСС 06:46
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Космос
Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну
Обновлено вчера в 05:17
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Общество
НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников
ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Политика
УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников
Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.
Обновлено в 12:31
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Религия
На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы
Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17