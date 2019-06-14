Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»ТАСС 06:46
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество
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Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Экономика
Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение
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Обновлено в 03:56
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Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
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Происшествия
В Кривом Роге разгромили офис политической партии
Штаб украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге был атакован людьми в масках.
Обновлено в 08:38
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
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Шоу-бизнес
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Мать и отец погибшей российской певицы Юлии Началовой обратились за помощью к зарубежным психологам, сообщает издание «OaNews».
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Семья аспиранта МГУ Мифтахова заявила об угрозах
В Нижнекамске родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого арестовали по делу о нападении на офис «Единой России», пожаловались на давление полиции.
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Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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