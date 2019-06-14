Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом".
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«Ростов» продлил контракт с Ерёменко

Sport.ru07:00

Полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко продлил контракт с клубом

161.ru07:50

Гамула — о продлении «Ростовом» контракта с Еременко: «Молодцы, что продлили. Он хороший футболист»

Sport24.ru07:33

Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»

Советский спорт07:26

Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Чемпионат06:45

Роман Еременко: У нас потрясающие болельщики

ФК Ростов06:36

Роман Еременко: «Счастлив, что остаюсь в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:44
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Политика

Порошенко признали виновным в нарушении конституции

Конституционный суд Украины признал бывшего президента Петра Порошенко виновным в нарушении основного закона страны.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

Обновлено в 15:29
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено в 14:30
Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Обновлено в 04:39
Гаджеты

TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса

Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Обновлено в 17:25
Технологии

Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Политика

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено в 15:44
Политика

Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге

Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Политика

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Обновлено в 16:47
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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