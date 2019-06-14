Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом".
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Гамула — о продлении «Ростовом» контракта с Еременко: «Молодцы, что продлили. Он хороший футболист»

Sport24.ru07:33

Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»

Советский спорт07:26

Роман Еременко: «Счастлив, что остаюсь в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:44

«Ростов» продлил контракт с Ерёменко

Sport.ru07:00

Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Чемпионат06:45

Роман Еременко: У нас потрясающие болельщики

ФК Ростов06:36

Полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко продлил контракт с клубом

161.ru07:50
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Общество

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Политика

Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию

Андрей Пучков был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным практически сразу после прекращения дела журналиста "Медузы" в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 10:02
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Здоровье

Можно и на «Коле»: диетологи усомнились в полезности окрошки

Российские диетологи сегодня объявили вредным квас. Более того, по риску для здоровья его даже приравняли к кока-коле.
Обновлено в 13:28
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика

Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта

В ростовской области 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и 30 жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, сообщил ТАСС.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Футбол

Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Теннис

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше

Россиянка Наталья Вихлянцева переиграла Паулу Бадосу-Гиберт в матче второго круга турнира в голландском Хертогенбоше.
Обновлено в 06:52
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Общество

Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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