Футбол
Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Общество
В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Политика
Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию
Андрей Пучков был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным практически сразу после прекращения дела журналиста "Медузы" в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 10:02
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Здоровье
Можно и на «Коле»: диетологи усомнились в полезности окрошки
Российские диетологи сегодня объявили вредным квас. Более того, по риску для здоровья его даже приравняли к кока-коле.
Обновлено в 13:28
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта
В ростовской области 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и 30 жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, сообщил ТАСС.
Обновлено в 04:48
Футбол
Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Теннис
Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше
Россиянка Наталья Вихлянцева переиграла Паулу Бадосу-Гиберт в матче второго круга турнира в голландском Хертогенбоше.
Обновлено в 06:52
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум
Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18