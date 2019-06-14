Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»

Советский спорт07:26

Полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко продлил контракт с клубом

161.ru07:50

Роман Еременко: У нас потрясающие болельщики

ФК Ростов06:36

«Ростов» продлил контракт с Ерёменко

Sport.ru07:00

Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Чемпионат06:45

Гамула — о продлении «Ростовом» контракта с Еременко: «Молодцы, что продлили. Он хороший футболист»

Sport24.ru07:33

Роман Еременко: «Счастлив, что остаюсь в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Происшествия

Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт

Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Общество

Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»

Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

Обновлено в 02:42
Транспорт

Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД

"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено в 04:39
Авто

Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки

Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Технологии

Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами

Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Футбол

«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича

Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Xiaomi представила убийцу комаров

Обновлено в 10:49
Политика

Опрос ВЦИОМа: Рейтинг доверия Путину снизился даже по новой методике

ВЦИОМ провел новый опрос граждан на тему доверия политическим институтам России.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Теннис

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше

Россиянка Наталья Вихлянцева переиграла Паулу Бадосу-Гиберт в матче второго круга турнира в голландском Хертогенбоше.
Обновлено в 06:52
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Общество

Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено в 09:28
Футбол

Эдерсон получил травму и пропустит первые матчи Кубка Америки

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон пропустит первые матчи Кубка Америки из-за травмы.
Обновлено в 15:39
Кино

Итоги уик-энда 7 - 9 июня в кинопрокате Прибалтики

Серьёзные падения сборов на 67, 47 и 61% не помешали сохранить лидерство мультфильму «Тайная жизнь домашних животных 2» в странах Прибалтики.
Обновлено в 06:59
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное