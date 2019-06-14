Футбол
Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Игры
Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown
Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Родители Началовой прошли курс реабилитации
Близкие родственники Юлии Началовой рассказали «Комсомольской правде» о том, где получили помощь медиков после смерти артистки.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии
Обрушение стены здания произошло в Боготе. Инцидент унес жизни двух человек.
Обновлено в 20:38
Гаджеты
Sony выпустила смартфон Xperia 1 в России
Обновлено в 10:59
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено в 05:24
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27