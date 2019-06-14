Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:29

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом".
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«Ростов» продлил контракт с Ерёменко

Sport.ru07:00

Полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко продлил контракт с клубом

161.ru07:50

Гамула — о продлении «Ростовом» контракта с Еременко: «Молодцы, что продлили. Он хороший футболист»

Sport24.ru07:33

Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»

Советский спорт07:26

Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Чемпионат06:45

Роман Еременко: У нас потрясающие болельщики

ФК Ростов06:36

Роман Еременко: «Счастлив, что остаюсь в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:44
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян

«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Игры

Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown

Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Родители Началовой прошли курс реабилитации

Близкие родственники Юлии Началовой рассказали «Комсомольской правде» о том, где получили помощь медиков после смерти артистки.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии

Обрушение стены здания произошло в Боготе. Инцидент унес жизни двух человек.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Sony выпустила смартфон Xperia 1 в России

Обновлено в 10:59
Экономика

Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено в 05:24
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Религия

Православные отмечают Троицкую субботу

Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35
Политика

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star

Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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