Футбол
Роман Еременко признан лучшим игроком сезона в ФК «Ростов»Городской репортер 08:48
В «Ростове» вручили награды лучшим игрокам по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба клуба. Лучшим игроком признан полузащитник Роман Еременко. Так, лучшим игроком мая стал вратарь Сергей Песьяков, а лучшим бомбардиром —полузащитник Алексей Ионов.
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