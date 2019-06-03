Футбол

Роман Еременко признан лучшим игроком сезона в ФК «Ростов»Городской репортер 08:48

В «Ростове» вручили награды лучшим игрокам по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба клуба. Лучшим игроком признан полузащитник Роман Еременко. Так, лучшим игроком мая стал вратарь Сергей Песьяков, а лучшим бомбардиром —полузащитник Алексей Ионов.
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Гол Элдора Шомуродова признали лучшим у «Ростова» в сезоне 2018/2019

161.ru06:47

Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в завершившемся сезоне

Матч ТВ06:25

Еременко – лучший игрок сезона в «Ростове»

Sports.ru06:22

«Ростов» наградил лучших игроков клуба по итогам сезона

Sport24.ru05:48

Еременко – лучший игрок сезона-2018/19 в «Ростове»

Спорт-Экспресс05:39

Ерёменко признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»

Чемпионат06:04

Итоги сезона и награды лучшим

ФК Ростов05:29
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