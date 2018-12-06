Футбол

Роман Еременко ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Матч ТВ
02:45

Полузащитник перешел в «Спартак» в начале августа нынешнего года. Игрок был вынужден пропустить два года из-за дисквалификации. Ранее главный тренер красно-белых Олег Кононов не подтвердил информацию об уходе из команды Еременко.
Матч ТВ02:45
с чего всё началось

Роман Еременко ответил на вопрос, останется ли он в «Спартаке»

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко рассчитывает продолжить карьеру в столичном клубе.
Спорт-Экспрессвчера в 14:24

Подробнее о событии

Ерёменко надеется продолжать карьеру в «Спартаке»

RT на русском03:55

Роман Еременко ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Sportbox.RU02:45

Роман Еременко ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Матч ТВ02:45

Еременко ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в «Спартаке»

Sport24.ru03:02

Кононов о возможном уходе Еременко: сейчас мне нужны все игроки

РИА Новостивчера в 15:19

Кононов: нужен ли мне Ерёменко? Сейчас мне нужны все игроки «Спартака»!

Чемпионатвчера в 14:06

Олег Кононов: «Еременко? Все футболисты „Спартака“ мне нужны»

Спорт-Экспрессвчера в 14:32
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Футбол

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 08:41
Футбол

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
Обновлено в 08:15
Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Обновлено в 08:00
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 08:34
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Олимп – Кубка России

Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и в гостях.
Обновлено в 05:50
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 02:01
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Минаев скончался на 65-м году жизни

Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак» Александр Минаев скончался в четверг на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Динамо».
Обновлено в 08:29
Футбол

Модрич: Люди осознали, что футбол — это не только голы

Полузащитник футбольного клуба «Реал» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от получения награды «Золотой мяч».
Обновлено в 08:14
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 04:05
Футбол

Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.
Обновлено в 08:23
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Азар согласовал контракт с «Реалом»

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Пеле: «Марадона был намного лучше Месси»

Обновлено в 06:55
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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