Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой
Вести.Ru
15:59

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года. В этом сезоне игрок с финским паспортом провел за экс-чемпионов России всего четыре матча.
Вести.Ru15:59

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СМИ: Ерёменко покинет «Спартак» зимой

RT на русском14:57

СМИ: Еременко покинет «Спартак» этой зимой

Советский спорт13:23

СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой

Матч ТВ13:20

СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой

Sportbox.RU13:20

Источник: Еременко уйдет из «Спартака» зимой

Soccer.ru13:13

Роман Ерёменко близок к уходу из «Спартака»

Чемпионат13:02

«Чемпионат»: «Спартак» не будет продлевать контракт с Еременко. Роман покинет клуб зимой

Sports.ru13:12
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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