Футбол
«Спартак» может расстаться с полузащитником Романом Еременко в зимнее трансферное окно. Вероятность продления контракта с 31-летним полузащитником крайне низкая. Одним из вариантов продолжения карьеры Еременко называется «Краснодар».
Матч ТВвчера в 18:15
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Роман Еременко может стать «быком», сообщил бывший спордир «Краснодара»
Спорт день за днемвчера в 15:58
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«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей
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Солабарриета стал новым главным тренером «Атлетика»
«Атлетик» объявил о назначении Аритца Солабарриеты на пост главного тренера команды. Условия соглашения со специалистом пока неизвестны.
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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва
Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia.
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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
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Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»
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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России
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Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»
Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
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Автогол принес «Леганесу» победу над «Райо Вальекано»
"Райо Вальекано" с минимальным счетом уступил "Леганесу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома
Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.
Обновлено в 01:29
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Футбол ниже ноля: четвертьфиналы Олимп-Кубка России пройдут на морозе
Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии
Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой
Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Экс-тренер «Ростова» сделал прогноз на игру с «Краснодаром»
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин сделал прогноз на игру команды с "Краснодаром" в рамках Олимп - Кубка России, передает газета "Известия".
Обновлено в 01:52