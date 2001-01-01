Футбол

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»
Матч ТВ
вчера в 18:15

«Спартак» может расстаться с полузащитником Романом Еременко в зимнее трансферное окно. Вероятность продления контракта с 31-летним полузащитником крайне низкая. Одним из вариантов продолжения карьеры Еременко называется «Краснодар».
Матч ТВвчера в 18:15

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Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Sportbox.RUвчера в 18:15

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Матч ТВвчера в 18:15

Роман Еременко может перейти в «Краснодар» зимой

Sports.ruвчера в 20:18

СМИ: Ерёменко может перейти в «Краснодар»

RT на русскомвчера в 15:44

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Soccer.ruвчера в 15:24

Источник: Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Спорт-Экспрессвчера в 15:09

Роман Еременко может стать «быком», сообщил бывший спордир «Краснодара»

Спорт день за днемвчера в 15:58
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 04:43
Футбол

Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра.
Обновлено в 04:43
Футбол

Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
Обновлено в 04:36
Футбол

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Обновлено в 04:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
Футбол

Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения

Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.
Обновлено в 04:27
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 03:38
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 04:32
Футбол

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 04:19
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве

Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.
Обновлено в 04:38
Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Футбол

Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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