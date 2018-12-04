Футбол

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»
Матч ТВ
вчера в 18:15

«Спартак» может расстаться с полузащитником Романом Еременко в зимнее трансферное окно. Вероятность продления контракта с 31-летним полузащитником крайне низкая. Одним из вариантов продолжения карьеры Еременко называется «Краснодар».
Матч ТВвчера в 18:15

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Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Матч ТВвчера в 18:15

Роман Еременко может перейти в «Краснодар» зимой

Sports.ruвчера в 20:18

СМИ: Ерёменко может перейти в «Краснодар»

RT на русскомвчера в 15:44

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Soccer.ruвчера в 15:24

Источник: Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Спорт-Экспрессвчера в 15:09

Роман Еременко может стать «быком», сообщил бывший спордир «Краснодара»

Спорт день за днемвчера в 15:58

Еременко может зимой покинуть «Спартак» и перейти в «Краснодар»

Sport24.ruвчера в 15:42
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Футбол

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Обновлено в 03:33
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«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матча

Обновлено в 01:41
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Стало известно имя нового главного тренера «Атлетика»

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Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
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Черчесов стал тренером года в России

По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Текущее соглашение Уэлбека рассчитано до 30 июня 2019 года. Таким образом, летом форвард получит статус свободного агента.
Обновлено в 03:32
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Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»

Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
Обновлено в 00:36
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РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома

Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.
Обновлено в 01:29
Футбол

«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:28
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Орлов: Дзюба может всё, когда в форме

Орлов выделил нападающего Артёма Дзюбу, который находясь в хорошей форме может качественно выполнять всё: подрезки, перекидки и дальние удары.
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Роман Алексеевич Ерёменко
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Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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