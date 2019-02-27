Футбол
Роман Бюрки: «„Боруссия“ не нашла способ исправить две ошибки»Спорт-Экспресс вчера в 20:45
Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки после поражения от "Аугсбурга" в матче 24-го тура чемпионата Германии (1:2) отметил, что его команда не смогла исправить две ошибки, которые привели к пропущенным голам, поэтому и проиграла.
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Аугсбург - Боруссия (Д). Прогноз на матч Бундеслиги: команды порадуют нас голами
Sport-place27 февраля в 09:48
Дортмундская «Боруссия» в гостях уступила «Аугсбургу», потерпев второе поражение в Бундеслиге
ProstoProSportвчера в 16:23
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Хоккей
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил
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Обновлено вчера в 23:21
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Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
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Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
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Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
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Политика
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
В 2012-2014 годах под руководством Нестерова готовился и проводился начальный этап летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк.
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Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Обновлено вчера в 19:25
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Раде рассказали о контрабанде запчастей для ВСУ из России
В эфире 4 канала депутат Верховной рады, основатель украинского батальона Азов Андрей Билецкий рассказал, с чего начался скандал с закупкой российских запчастей для ВСУ.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Названа возможная причина пожара в селе Дагестана
Вылетевшая из печи искра могла стать причиной крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли, который охватил около 30 частных домов, заявил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.
Обновлено в 00:12
Музыка
Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»
«Евровидение-2019» оказалось для Украины непростым: после того как четыре претендента один вслед за другим отказались участвовать из-за отмены гастролей в России, Украина заявила, что не будет участвовать в этом году в «Евровидении».
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Организатор боя Емельяненко прокомментировал его задержание
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Роспотребнадзор изъял около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году
Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Facebook подал в суд на китайские компании за продажу аккаунтов
Американские компании Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США на четыре фирмы и трех человек из Китая за продажу поддельных учетных записей, лайков и подписчиков.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Переданный Пакистаном индийский лётчик рассказал, как с ним обращались
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Более 100 человек эвакуировано из загоревшейся многоэтажки в Барнауле
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента
Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено вчера в 23:08
Баскетбол
«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче НБА, команды сыграли 4 овертайма
«Чикаго Буллз» добыл тяжелейшую победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Общество
В Вашингтоне отпраздновали масленицу
В минувшую пятницу в посольстве России в Вашингтоне состоялся праздник "Русская масленица".
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено вчера в 04:23
Космос
SpaceX сохранит первую ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon
Компания SpaceX намерена сохранить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после того, как состоится первый испытательный запуск новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2) к МКС, информирует РИА «Новости».
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Политика
Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
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Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено вчера в 05:59
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15