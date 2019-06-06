Футбол
Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лигиСоветский спорт 08:52
Много времени уделили обсуждения инфраструктуры для проведения матчей в зимнюю погоду. Многие стадионы нуждаются в оборудовании новыми инженерными системами для прогрева. Понятно, что в идеале это крыша, но понятно, что вряд ли удастся исправить в абсолюте эту проблему.
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Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено в 18:22
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.
Обновлено в 03:35
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 22:05
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемных дипломах десятков авиапилотов в России
Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor, однако как долго они будут доступны по сниженной цене пока неизвестно.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Здоровье
Дерматолог дала советы россиянам по защите кожи от солнца в пик жары
Врач-дерматолог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнца в связи с наступившей в столице жарой.
Обновлено в 22:35
Политика
Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций смогла получить контроль над «Русалом» и несколькими отраслями промышленности России.
Обновлено в 04:14
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.
Обновлено в 21:25
Авто
Ford показал Mustang, оформленный в стиле Второй мировой войны
Автомобиль продадут в июле на аукционе. Компания Ford показала тизер купе Mustang, посвящённого Второй мировой войне.
Обновлено в 10:23
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено в 05:21
Политика
Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.
Обновлено в 22:06
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Общество
Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса
Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Обновлено в 12:31
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Спорт
Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом
Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Политика
В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике
«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32