Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

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