Футбол
Роман Бабаев: «Сезон для ЦСКА получился неоднозначным»Спорт-Экспресс 11:44
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон-2018/19 получился для его команды неоднозначным. Он также добавил, что ожидания от выступления красно-синих были ниже того, что получилось в итоге.
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Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
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На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
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На концерте выступят участники балета Todes, симфонический оркестр Михайловского театра и многие другие артисты.
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Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
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