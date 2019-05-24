Футбол

Роман Бабаев: «Сезон для ЦСКА получился неоднозначным»Спорт-Экспресс 11:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон-2018/19 получился для его команды неоднозначным. Он также добавил, что ожидания от выступления красно-синих были ниже того, что получилось в итоге.
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Роман Бабаев: «Уверен, следующий сезон для ЦСКА будет успешнее нынешнего»

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Роман Бабаев: «Сезон для ЦСКА получился неоднозначным»

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Бабаев: следующий сезон для ЦСКА будет успешнее

РИА Новости11:57

Где надо, там и сыграют. Но не все

Аргументы недели22 мая в 14:15
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
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Происшествия

Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие

По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.
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Глушаков пошутил на тему трансферных планов «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в соцсетях пост на тему трансферных планов москвичей.
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Кино

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Buzzfeed сообщает, что работа над сценарием к фильму по игре Star Wars: Knights of the Old Republic близка к завершению.
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Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма

Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
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Кино

Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год

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Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

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В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Общество

Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга

На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
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На концерте выступят участники балета Todes, симфонический оркестр Михайловского театра и многие другие артисты.
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Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден

Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу

Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.
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Футбольный клуб «Чайка» вышел в ФНЛ

Обновлено в 11:53
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
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Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Росгвардию могут вооружить модернизированным пистолетом Лебедева

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Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

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Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
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Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

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Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
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Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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