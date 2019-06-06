Футбол

Роман Бабаев: «Надеемся найти компромиссное решение по Бекао»Матч ТВ 07:40

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как изменится календарь РПЛ в случае увеличения числа команд-участников лиги до 18-ти, а также поговорил об интересе «Удинезе» к защитнику команды Родриго Бекао.
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