Футбол
Роман Бабаев: «Надеемся найти компромиссное решение по Бекао»Матч ТВ 07:40
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как изменится календарь РПЛ в случае увеличения числа команд-участников лиги до 18-ти, а также поговорил об интересе «Удинезе» к защитнику команды Родриго Бекао.
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