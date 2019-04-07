Футбол

Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»Матч ТВ 12:53

Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо играли, и я думаю, должны были побеждать.
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Акбашев: «Скоро „Рубин“ должно прорвать»

Sport24.ru12:37

Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»

Матч ТВ12:53

Роман Акбашев: «„Рубин“ должен был сегодня побеждать»

Спорт-Экспресс12:53

Полузащитник «Рубина» о ничьей с «Арсеналом»: Думаю, нас скоро «прорвет», и мы победим

Татар-информ12:51

Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»

Sportbox.RU12:53

Акбашев: Хорошая игра, тренер нас похвалил

Kazanfirst.ru12:19

Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»

Спорт БИЗНЕС Online12:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол

Локомотив — Зенит 1:1

Обновлено в 13:53
Политика

«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского

Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, что Владимир Зеленский планировал баллотироваться в президенты Украины, еще выступая в КВН.
Обновлено в 12:52
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Гаджеты

28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7

Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.
Обновлено в 01:24
Политика

Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.
Обновлено в 13:17
Единоборства

Артем Лобов победил Джейсона Найта в дебютном бою в Bare Knuckle

Сегодня ночью экс-боец UFC Артем Лобов дебютировал в промоушене кулачных боев Bare Knuckle. Лобов победил американца Джейсона Найта.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Экономика

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

Обновлено в 05:45
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Политика

Зеленский хочет на посту президента быстро остановить войну в Донбассе

Как можно скорее добиться действенного прекращения огня в Донбассе намерен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов.
Обновлено в 13:01
Хоккей

Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Общество

На улице Блохина появилось общественное пианино

Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Общество

В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Происшествия

С акции в защиту сквера полиция забрала парня, толкнувшего журналиста

Как стало известно E1.RU, после этого парня, толкнувшего журналиста, забрала полиция.
Обновлено в 10:35
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Наука

Ученые развеяли главный миф о сахаре

Группа ученых из Великобритании и Германии провела исследования и пришла к выводу, что сахар негативно влияет на человеческий организм.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

«Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии, вырвав победу у «Вулверхэмптона»

Обновлено в 13:42
Происшествия

В московском автопарке сгорели два автобуса

Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Роман Радикович Акбашев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
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