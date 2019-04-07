Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»Матч ТВ 12:53

Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо играли, и я думаю, должны были побеждать.

Роман Акбашев: «„Рубин“ хорошо играл, мы должны были побеждать»

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