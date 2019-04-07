Футбол
Роман Акбашев: «„Рубин“ должен был сегодня побеждать»Спорт-Экспресс 12:53
Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо сегодня играли, и я думаю, должны были сегодня побеждать.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
В поселке Новотошковское в Луганской области пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину.
Обновлено в 14:23
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Экономика
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках
Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.
Обновлено в 13:30
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Здоровье
Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
В одном из центральных матчей 22-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" и "Зенит" разошлись миром - 1:1. Питерцы продолжают оставаться лидерами чемпионата, а "красно-зеленые" идут четвертыми.
Обновлено в 14:14
Гаджеты
Теперь в Windows 10 можно извлекать USB-накопители без остановки устройства
Из компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 версии 1809 и выше изменили политику по умолчанию в отношении USB-устройств, теперь их можно извлекать без использования функции «безопасное извлечение устройства».
Обновлено в 09:03
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Политика
Белый дом: демократы не увидят налоговые декларации Трампа
Дональд Трамп не будет предоставлять налоговые декларации представителям Демократической партии США, заявил и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни 7 апреля в интервью Fox News.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области
Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Политика
«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского
Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, что Владимир Зеленский планировал баллотироваться в президенты Украины, еще выступая в КВН.
Обновлено в 12:52
Политика
Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Обновлено в 13:19
Политика
В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
В Чикаго не менее шести человек пострадали при стрельбе
Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (02.25 мск четверг) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 13:44
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00