Роман Акбашев: «„Рубин“ должен был сегодня побеждать»Спорт-Экспресс 12:53

Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо сегодня играли, и я думаю, должны были сегодня побеждать.

Роман Акбашев: «„Рубин“ должен был сегодня побеждать»

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