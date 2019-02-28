Роман Абрамович учредил фонд развития киноИнтерфакс 01:40

с чего всё началось

Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Фонд зарегистрирован на этой неделе по адресу, где расположен бизнес-центр White Gardens (Millhouse Абрамовича купила его в 2013 году).

Происшествия Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.

Спорт Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

Армия и оружие Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии Вооруженные силы Пакистана нарушили перемирие и обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир.

Экономика Ряд банков запустит быстрые переводы по номеру телефона С 28 февраля часть российских банков запустит денежные переводы в рамках системы быстрых платежей (СБП), созданной Банком России.

Экономика Перерасчет к пенсиям получат до 1 июля более 4 миллионов человек Правительство оперативно подготовило процедуру перерасчета пенсий для тех россиян, кто получал выплату ниже прожиточного минимума, это более 4 млн человек, сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Общество Роскачество не обнаружило пельменей, достойных Знака качества Роскачество провело проверку пельменей российского производства и не нашло ни одной марки, достойной Знака качества, следует из сообщения организации.

Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Общество ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.

Единоборства Умер российский боец ММА Аркадий Лисин Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года.

Политика Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерениями американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина.

Происшествия В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Происшествия Новое дело о заражении детей и учителей дизентерией возбудили в Москве Еще одно уголовное дело о заражении школьников и сотрудников учебных заведений дизентерией возбудили в Москве.

Экономика Британская сеть Next уйдет из России Сеть Next была основана в 1982 г. В России она начала работать с 2006 г. По официальным данным, у Next и Next kids сейчас работает 24 магазина в России.

Происшествия Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей два десятка убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.

Политика В конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс резолюцию с призывом к администрации президента США Дональда Трампа расследовать обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению, сообщается на сайте комитета.

Политика Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия Поясняя значение «скандализации правосудия», глава соовета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи.

Музыка Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.

Финансы Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Сбербанк в очередной раз ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, следует из материалов кредитной организации.

Происшествия Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.

Происшествия ФСБ задержала жителей Белгородской области за сбыт оружия времён войны Как сообщили ТАСС в Федеральной службе безопасности, эти люди вели незаконные раскопки в местах боёв времён Великой Отечественной войны.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.

Общество Минтруд опроверг информацию о массовых сокращениях Минтруд опроверг информацию о том, что в России ожидаются массовые сокращения работников в некоторых сферах экономики.

Происшествия Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.