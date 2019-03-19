Экономика

Роман Абрамович продает и EvrazКоммерсантъ вчера в 16:14

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
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Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Evraz на £151 млн

РБК06:55

Продажа акций «Евраза» осуществляется под покупку каких-то других активов

Finam.Ru06:00

Evraz снизил риски санкций

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ТАСС05:34

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Rambler News Service04:38

Вице-президент Evraz объяснил снижение доли Абрамовича защитой от санкций

Ведомости06:48

Абрамович с партнерами продал на рынке 1,8% акций Evraz за 151 млн фунтов

Интерфакс03:58
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.
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Экономика

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Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
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Российский предприниматель
Российский, британский и израильский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, губернатор Чукотского автономного округа, председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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