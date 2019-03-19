Экономика
Роман Абрамович продает и EvrazКоммерсантъ вчера в 16:14
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
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Обновлено вчера в 21:39
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
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Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Экономика
Новый налог с зарплаты могут ввести в России
В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
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Общество
Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере
Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.
Обновлено в 05:49
Экономика
В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов
Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.
Обновлено в 04:26
Общество
Строители соединят российскую и китайскую части моста через Амур
Российскую и китайскую часть железнодорожного полотна над Амуром соединят 20-23 марта.
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Политика
Лавров прокомментировал назначение Гуайдо посла Венесуэлы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя назначение венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо нового представителя Каракаса в США, напомнил, что послов имеют право назначать только официальные правительства стран-членов ООН.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Ученика подозревают в нападении с ножом на сотрудников школы в Осло
В Осло ученик подозревается в нападении с ножом на сотрудников школы. В Twitter городской полиции сообщается, что нападавший задержан.
Обновлено в 06:24
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Экономика
Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери»
Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников.
Обновлено в 00:40
Общество
Чайка потребовал жестко пресекать увольнения предпенсионеров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за нарушениями работодателями прав граждан предпенсионного возраста.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Ленобласти студент задержан за пост о планах по стрельбе в колледже
Молодой человек опубликовал на своей странице в социальных сетях пост о желании устроить стрельбу в своем учебном заведении.
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Происшествия
После сообщения о бомбе Европарламент работает в штатном режиме
Европарламент работает в штатном режиме после сообщения о бомбе в Евроквартале Брюсселя, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:12
Театры
В Нижнем Новгороде умерла театральный режиссер Рива Левите
Обновлено в 05:21
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Обновлено в 05:39
Политика
RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.
Обновлено в 04:41
Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
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Здоровье
В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.
Обновлено в 05:40
Футбол
Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из «Реала»
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Новый смартфон Honor 10i представили для России
Обновлено в 06:24
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Наука
Самая старая в мире замороженная сперма оплодотворила 34 овцы
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в Крым
Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.
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