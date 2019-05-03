Футбол

Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»Еженедельник Футбол 06:15

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним. По информации издания, владелец не рассматривал варианты продажи клуба и не проводил переговоров с потенциальными покупателями.
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Абрамович не планирует продавать «Челси»

News.ru05:58

Абрамович может уступить «Челси» бизнесмену Рэтклиффу

Sport.ru01 мая в 14:59

Абрамович не намерен продавать «Челси»

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Абрамович не хочет продавать «Челси»

Sport24.ru03:53

Абрамович не собирается продавать «Челси»

Вести.Ru03:40

Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»

RT на русском01 мая в 13:58

СМИ: Абрамович не планирует продавать «Челси»

ТАСС05:32
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