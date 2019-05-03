Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»Еженедельник Футбол 06:15
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним. По информации издания, владелец не рассматривал варианты продажи клуба и не проводил переговоров с потенциальными покупателями.
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Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»
RT на русском01 мая в 13:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
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20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории
«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
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В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Наука
В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад
Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
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«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
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Общество
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Власти Амстердама приняли решение запретить использование автомобилей и мотоциклов на бензине и дизеле к 2030 году.
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Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского
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Обновлено в 07:22
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Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Футбол
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом»
Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».
Обновлено в 08:59
Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Общество
Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов
Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Экс-чиновников МВД заподозрили по делу о погромах в Одессе в 2014 году
О подозрении было сообщено бывшему начальнику управления МВД Украины по Одессе, его заму, экс-главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины по Одесской области и экс-начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
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Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 03:32
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет
Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17