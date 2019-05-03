Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»Еженедельник Футбол 06:15

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним. По информации издания, владелец не рассматривал варианты продажи клуба и не проводил переговоров с потенциальными покупателями.

Единоборства Шлеменко оказался тяжелее Андраде Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.

Здоровье 20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории «Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.

Наука В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.

Общество Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Власти Амстердама приняли решение запретить использование автомобилей и мотоциклов на бензине и дизеле к 2030 году.

Политика Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Футбол Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом» Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».

Футбол Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.

Происшествия Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.

Происшествия Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Общество Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.

Происшествия Экс-чиновников МВД заподозрили по делу о погромах в Одессе в 2014 году О подозрении было сообщено бывшему начальнику управления МВД Украины по Одессе, его заму, экс-главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины по Одесской области и экс-начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.