Футбол

«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25

Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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«Рома» заинтересована в услугах Икарди

Советский спорт04:25

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Матч ТВ04:05

«Рома» хочет купить у «Интера» Икарди и готова включить в сделку Джеко

Sports.ru00:43

«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди

Чемпионат03:01

СМИ: «Рома» хочет включить Икарди в сделку по переходу Джеко

Спорт-Экспресс02:18

«Рома» может купить Икарди

Sport.ru04:13

«Рома» заинтересована в приобретении форварда «Интера»

Газета.Ru03:27
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Общество

В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто

Porsche испытывает 718 Cayman GT4 на Нюрбургринге

В Сети появилось видео, на котором финальные тесты проходят как минимум три тестовых мула 718 Cayman GT4, внешне практически одинаковые, за исключением шильдика «Porsche» на одном из капотов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев

Обновлено в 04:42
Экономика

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 02:52
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество

В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр

На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».
Обновлено в 05:15
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

Обновлено в 01:07
Происшествия

В Югре заместитель мэра сдавал квартиру, в которой обнаружен бордель

Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном

Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
Обновлено в 00:52
Политика

Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:24
Общество

Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»

Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 04:49
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Транспорт

Протяженность линий метро в Москве удвоят к 2027 году

До конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:14
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола

У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
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Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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