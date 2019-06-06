Футбол
«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25
Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество
В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто
Porsche испытывает 718 Cayman GT4 на Нюрбургринге
В Сети появилось видео, на котором финальные тесты проходят как минимум три тестовых мула 718 Cayman GT4, внешне практически одинаковые, за исключением шильдика «Porsche» на одном из капотов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 02:52
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество
В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр
На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».
Обновлено в 05:15
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном
Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
Обновлено в 00:52
Политика
Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:24
Общество
Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»
Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 04:49
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт
Протяженность линий метро в Москве удвоят к 2027 году
До конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:14
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола
У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
Обновлено в 04:30