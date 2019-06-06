«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25

Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Общество В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Происшествия Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Авто Porsche испытывает 718 Cayman GT4 на Нюрбургринге В Сети появилось видео, на котором финальные тесты проходят как минимум три тестовых мула 718 Cayman GT4, внешне практически одинаковые, за исключением шильдика «Porsche» на одном из капотов.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Экономика Кудрин оценил потенциал роста российской экономики В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Религия Православный мир празднует Вознесение Господне В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Политика Назарбаев рассказал о причинах отставки Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.

Политика Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.

Общество Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала» Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.

Транспорт Протяженность линий метро в Москве удвоят к 2027 году До конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Политика Зеленский попросил у США новые вооружения Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.