«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25

Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Здоровье В «Зарядье» расскажут, как создают лекарства 13 июня в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдет лекция «Что такое лекарства и как их принимать», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Происшествия Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Политика Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Религия Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.

Происшествия Движение на южном участке МКАД восстановлено Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.

Культура Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.

Финансы Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Кино Мединскому понравился сериал «Чернобыль» Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.

Энергетика Украина призналась в нехватке средств для закупки газа На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.

Происшествия Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Общество В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.

Экономика «Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".

Политика Путин назвал условие отмены санкций против ЕС Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.

Транспорт Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.

Экономика Кудрин назвал арест Калви шоком для российской экономики Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Политика Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций Настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Экономика Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Общество Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Наука Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно Американское общество химиков совместно с медиками смогли установить опытным путём, что среднестатистический американец съедает за год более 70 тысяч пластиковых микрочастиц.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.