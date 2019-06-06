Футбол
«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25
Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье
В «Зарядье» расскажут, как создают лекарства
13 июня в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдет лекция «Что такое лекарства и как их принимать», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Движение на южном участке МКАД восстановлено
Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Культура
Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе
Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.
Обновлено в 10:35
Финансы
Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 10:59
Кино
Мединскому понравился сериал «Чернобыль»
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 11:10
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Общество
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 2.2
Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.
Обновлено в 10:56
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:55
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Политика
Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций
Настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Обновлено в 08:36
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Наука
Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно
Американское общество химиков совместно с медиками смогли установить опытным путём, что среднестатистический американец съедает за год более 70 тысяч пластиковых микрочастиц.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено вчера в 21:27