Футбол

«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25

Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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«Рома» хочет приобрести Икарди

Нева Спорт05:33

«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди

Чемпионат03:01

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Матч ТВ04:05

«Рома» заинтересована в приобретении форварда «Интера»

Газета.Ru03:27

«Рома» заинтересована в услугах Икарди

Советский спорт04:25

СМИ: «Рома» хочет включить Икарди в сделку по переходу Джеко

Спорт-Экспресс02:18

«Рома» может купить Икарди

Sport.ru04:13
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
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Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

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Футбол

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«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
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Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
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Футбол

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
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Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

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Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
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Политика

Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
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Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

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Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Авто

Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковую электропушку

Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

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Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Экономика

В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет

В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается.
Обновлено в 04:52
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов

Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено в 10:17
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Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
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Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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