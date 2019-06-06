Футбол
«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25
Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Футбол
Главным тренером «Рубина» стал Роман Шаронов
«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
Обновлено в 10:07
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика
РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi
Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковую электропушку
Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Экономика
В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет
В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается.
Обновлено в 04:52
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов
Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено в 10:17
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38